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Вчені виявили зв'язок
смертності від коронавірусу з...

Вчені виявили зв'язок смертності від коронавірусу з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:50

Вчені виявили зв'язок смертності від коронавірусу з...

Пропонуємо до обговорення:
Велика кількість смертей заражених коронавірусів в деяких країнах може бути пов'язано з нестачею вітаміну D.

Дивися повний текст Вчені виявили зв'язок смертності від коронавірусу з дефіцитом вітаміну D.
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в Испании и Италии? недостаток солнца
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