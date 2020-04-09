Велика кількість смертей заражених коронавірусів в деяких країнах може бути пов'язано з нестачею вітаміну D.
Дивися повний текст Вчені виявили зв'язок смертності від коронавірусу з дефіцитом вітаміну D.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 13:50
Вчені виявили зв'язок смертності від коронавірусу з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вчені виявили зв'язок смертності від коронавірусу з дефіцитом вітаміну D.
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:32
Там вообще много странного:
При этом сама новость только в РУ-нете распространена...
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:45
"Vitamin D levels are severely low in the aging population especially in Spain, Italy and Switzerland. This is also the most vulnerable group of population for COVID-19."
|