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Вчені виявили зв'язок
смертності від коронавірусу з...

Вчені виявили зв'язок смертності від коронавірусу з...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:50

Вчені виявили зв'язок смертності від коронавірусу з...

Пропонуємо до обговорення:
Велика кількість смертей заражених коронавірусів в деяких країнах може бути пов'язано з нестачею вітаміну D.

Дивися повний текст Вчені виявили зв'язок смертності від коронавірусу з дефіцитом вітаміну D.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:50

в Испании и Италии? недостаток солнца
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:32

  sal написав:в Испании и Италии? недостаток солнца

Там вообще много странного:
вони відзначають, що у жителів Італії в організмі в середньому міститься 28 нмоль/л вітаміну D, у іспанців — 26 нмоль/л. При цьому брак речовини реєструють, коли показник опускається нижче ніж 30 нмоль/л.

Вчені відзначають, що у громадян скандинавських країн кількість вітаміну D в організмі в середньому досягає 45 нмоль/л.


При этом сама новость только в РУ-нете распространена...
_hunter
 
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а нас по домівках позакривали....
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:45

https://www.researchsquare.com/article/rs-21211/v1

"Vitamin D levels are severely low in the aging population especially in Spain, Italy and Switzerland. This is also the most vulnerable group of population for COVID-19."
Spets
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:34

срочно всем на улицу, из одежды только трусы и маска - ударим витамином Д по коронавирусу.
777serg87
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:44

777serg87 тіки маска.
«После ресторана, боулинга и караоке только в бане Галя поняла, почему ей не надо было ни за что платить»…Гришковец.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:17

  Banderlog написав:777serg87 тіки маска.

Агаа, там под трусами достаточно большая площадь инсоляции может быть умбранизирована
:lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:42

  sal написав:в Испании и Италии? недостаток солнца


Там достаток солнца только они стараются ныкаться от него по норам. Может поэтому его и не хватает.
Ratatui
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