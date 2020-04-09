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У Міненерго заявили про зупинку
95% вугільних підприємств

У Міненерго заявили про зупинку 95% вугільних підприємств
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:26

У Міненерго заявили про зупинку 95% вугільних підприємств

Пропонуємо до обговорення:
Виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславец розповіла про зупинку 95% вугільних підприємств країни через енергетичної кризи.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:26

Если бы вы узнали, какое экономическое будущее ждет Украину, то короновирус бы вас так не пугал)
sal
 
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