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У Міненерго заявили про зупинку
95% вугільних підприємств

У Міненерго заявили про зупинку 95% вугільних підприємств
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:26

У Міненерго заявили про зупинку 95% вугільних підприємств

Пропонуємо до обговорення:
Виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславец розповіла про зупинку 95% вугільних підприємств країни через енергетичної кризи.

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R2
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И какое будущее ждёт Украину?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:16

Хуже не будет ... :)
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:33

Re: У Міненерго заявили про зупинку 95% вугільних підприємст

Ну як не буде - піднімуть на електрику ціни ще , а потім ще ...
А так - все нормально ... Відносно ...
Puente
 
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