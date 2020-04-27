Про це він сказав в ефірі Українського радіо 5 травня.
Дивися повний текст У заробітчан контракти повинні бути щонайменше на три місяці - Шмигаль.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 15:05
У заробітчан контракти повинні бути щонайменше на три...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У заробітчан контракти повинні бути щонайменше на три місяці - Шмигаль.
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:05
Шмигаль так сильно начал "заботиться" об украинцах, потому что прекрасно знает что за 9000 грн. тут дороги строить никто не останется. Лучше уж жить "в бараках" (в достоверности слов Шмигаля очень сильно сомневаюсь), чем строить Шмигалю дороги за 9000 грн.
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:28
Вспомнился советский мультик. - "Я - это раз, телёнок - это два, корова - это три..." Шмыгаль считает заробитчан))
Додано: Вів 05 тра, 2020 16:35
А може йому краще свій соколиний погляд повернути на Україну??? Турботлиий такий.
Додано: Вів 05 тра, 2020 18:07
решил премьер попиариться, но его мнения никого особо не интересует...
Додано: Вів 05 тра, 2020 19:13
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ЗеБобиками можно и поторговать! Новыми красками заиграл безвиз для тЭлят.
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