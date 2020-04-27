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У заробітчан контракти повинні
бути щонайменше на три...

У заробітчан контракти повинні бути щонайменше на три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:05

У заробітчан контракти повинні бути щонайменше на три...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав в ефірі Українського радіо 5 травня.

Дивися повний текст У заробітчан контракти повинні бути щонайменше на три місяці - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:05

Шмигаль так сильно начал "заботиться" об украинцах, потому что прекрасно знает что за 9000 грн. тут дороги строить никто не останется. Лучше уж жить "в бараках" (в достоверности слов Шмигаля очень сильно сомневаюсь), чем строить Шмигалю дороги за 9000 грн.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:28

Вспомнился советский мультик. - "Я - это раз, телёнок - это два, корова - это три..." Шмыгаль считает заробитчан))
himikjus
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:35

А може йому краще свій соколиний погляд повернути на Україну??? Турботлиий такий.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:07

решил премьер попиариться, но его мнения никого особо не интересует...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:13

73














ЗеБобиками можно и поторговать! Новыми красками заиграл безвиз для тЭлят.
барсик
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:36

Такая забота обернется обязаловкой уплаты налогов. Вот Шмыгаль "отстаивает права", или может свои интересы...
egor6508
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