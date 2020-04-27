Про це він сказав в ефірі Українського радіо 5 травня.
Дивися повний текст У заробітчан контракти повинні бути щонайменше на три місяці - Шмигаль.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:05
У заробітчан контракти повинні бути щонайменше на три...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У заробітчан контракти повинні бути щонайменше на три місяці - Шмигаль.
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:05
Шмигаль так сильно начал "заботиться" об украинцах, потому что прекрасно знает что за 9000 грн. тут дороги строить никто не останется. Лучше уж жить "в бараках" (в достоверности слов Шмигаля очень сильно сомневаюсь), чем строить Шмигалю дороги за 9000 грн.
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:28
Вспомнился советский мультик. - "Я - это раз, телёнок - это два, корова - это три..." Шмыгаль считает заробитчан))
Додано: Вів 05 тра, 2020 16:35
А може йому краще свій соколиний погляд повернути на Україну??? Турботлиий такий.
Додано: Вів 05 тра, 2020 18:07
решил премьер попиариться, но его мнения никого особо не интересует...
Додано: Вів 05 тра, 2020 23:36
Такая забота обернется обязаловкой уплаты налогов. Вот Шмыгаль "отстаивает права", или может свои интересы...
Додано: Сер 06 тра, 2020 08:51
молодец премьер, хоть кто-то позаботится об украинцах. А то живут по 5-10 человек в комнате, работают под присмотром надзирателей с палками, а если ещё и заболеют не дай бог - то пинок под зад.
Додано: Сер 06 тра, 2020 10:31
Re: У заробітчан контракти повинні бути щонайменше на три...
передайте премьеру кто платит тот ставит свои условия, пусть займётся контрактами для безработных внутри страны а не учит более успешных соседей как им батраков нанимать.
Додано: Сер 06 тра, 2020 11:12
Кстати, а я не понял, давно в Украину вернулось крепостное право? С каких пор мы выдвигаем условия для выезда человека за границу?
Если мы боимся, что какой-то гражданин при возвращении из-за границы привезет нам вирус, так посадите его на обсервацию (возле пункта пересечиня границы) на 2 недели за гос или за его счет. и всё!
Либертарианец
|