Зведений платіжний баланс України за підсумками березня 2020 року було зведено з дефіцитом у розмірі $1,8 млрд.
Дивися повний текст У березні дефіцит платіжного балансу склав $1,8 млрд.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 15:08
У березні дефіцит платіжного балансу склав $1,8 млрд
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Дивися повний текст У березні дефіцит платіжного балансу склав $1,8 млрд.
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:09
1,8 за 3 месяца, еще не так плохо. Ожидал худшего. Если будет 7 за год, то заробитчане легко его перекроют даже с учетом коронавируса.
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