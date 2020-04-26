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У березні дефіцит платіжного
балансу склав $1,8 млрд

У березні дефіцит платіжного балансу склав $1,8 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:08

У березні дефіцит платіжного балансу склав $1,8 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Зведений платіжний баланс України за підсумками березня 2020 року було зведено з дефіцитом у розмірі $1,8 млрд.

Дивися повний текст У березні дефіцит платіжного балансу склав $1,8 млрд.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:09

1,8 за 3 месяца, еще не так плохо. Ожидал худшего. Если будет 7 за год, то заробитчане легко его перекроют даже с учетом коронавируса.
777serg87
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