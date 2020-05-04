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НКРЕКП пропонує підвищити
тарифи на електроенергію для...

НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:02

почему именно тарифы для населения повышать а не налоги на зелёную энергию увеличивать? За счёт населения и так дотации и льготы на закупки зеленых электростанций оплачивались. Не пора ли теперь за счёт зелёных оплатить "зеленый тариф"?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:02

Re: НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для..

https://ukranews.com/news/700578-v-reze ... rd-grn-smi
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:45

А почему не повысить тариф тем,кто потребляет много электроэнергии т.е. в том числе и не бедным депутатам.Или себе любимым можно только зарплаты повышать?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:57

  vova3215 написав:https://ukranews.com/news/700578-v-rezerve-gosbyudzheta-na-snyatie-s-ekspluatatsii-aes-ne-hvataet-940-mlrd-grn-smi

А з цим питанням хай звертаються до гарантів Будапешт меморандум, ядерну зброю забрали, хай забирають і відпрацьовані блоки.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:00

Вот питання цікавить, а де наші патріотичні партії та рухи, активісти, чому не подають позови на осіб які приймали закони по зеленому тарифу, адже це загроза державності України та геноцид громадян. Чи тут їм олігархи непроплачують??
Українець
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:22

  kostyanych1984 написав:а давайте ещё за транспортировку электроэнергии будем платить

Если вы развернете платежку за электроэнергию то увидете что там уже учтен тариф на передачу 0,18648 грн./кВт*г и даже тариф на распределение 0,34003 грн./кВт*г.
При желании в платежке могут двумя отдельными строками показать.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:23

По мнению регулятора, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.
- А я предлагаю повысить налоги для Ахметова на 50%. Это даст дополнительно 86 млрд гривен в год что существенно больше чем повышать тариф для населения.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:26

  Українець написав:Вот питання цікавить, а де наші патріотичні партії та рухи, активісти, чому не подають позови на осіб які приймали закони по зеленому тарифу, адже це загроза державності України та геноцид громадян. Чи тут їм олігархи непроплачують??

Так вони ж при владі.
"позови на осіб які приймали закони по зеленому тарифу" - так все ж було по закону, просто недалекоглядно і в інтересах певних бізнес груп.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:38

  alex7gk написав:По мнению регулятора, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.
- А я предлагаю повысить налоги для Ахметова на 50%. Это даст дополнительно 86 млрд гривен в год что существенно больше чем повышать тариф для населения.

Вы же не дупутат чтобы предлагать.
Ахметов самый богатый человек в стране, который имеет группу депутатов в ВР в итоге и чиновников в Кабмине. Поэтому тариф повысят вам.
У нас нет прямой демократии в стране. Население должно понять что такое капитализм. Что политику и влияние в капиталистической стране делают деньги. Человек владеющий максимальным количеством ресурсов в стране теоретически должен максимально заботится о ее процветании. Ну это в теории.
p.s.
Даже если найдутся силы что заставят Ахметова закрыть свои энергетические объекты, то думаю вам это тоже не понравится. Потому что в стране не будет электричества.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:42

  Амвросий написав:почему именно тарифы для населения повышать а не налоги на зелёную энергию увеличивать? За счёт населения и так дотации и льготы на закупки зеленых электростанций оплачивались. Не пора ли теперь за счёт зелёных оплатить "зеленый тариф"?

А давайте повысим налоги фермерам выращивающим огурцы на полях больше 1 гектара?
Теперь я понимаю что прямая демократия этой стране действительно ни к чему.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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