RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НКРЕКП пропонує підвищити
тарифи на електроенергію для...

НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:55

  cannabis_ua написав:
  Амвросий написав:почему именно тарифы для населения повышать а не налоги на зелёную энергию увеличивать? За счёт населения и так дотации и льготы на закупки зеленых электростанций оплачивались. Не пора ли теперь за счёт зелёных оплатить "зеленый тариф"?

А давайте повысим налоги фермерам выращивающим огурцы на полях больше 1 гектара?
Теперь я понимаю что прямая демократия этой стране действительно ни к чему.


вы чтото путаете, я не предлагал вводить налоги на выработку зелёной электроэнергии, я предложил ввести налог на прибыль от госзакупок по цене значительно выше рыночной ;)

Если проводить аналогию с фермерами, то речь идёт не о налоге на выращивание огурцов свыше 1 гектара, а на о налоге на госзакупки по цене выше рыночной.

Если ты такой хитрый что протащил законы и договора на госзакупки огурцов по цене в 10 раз выше чем на рынке, то и плати налоги в размере 9 кратной рыночной цены с этих госзакупок. Ты получаешь всё согласно своих договоров, но уплачиваешь налог, т.к. продавал государству по цене выше рыночной.

Это по сути налог на коррупцию. Потому что никто из нормальных фермеров этот налог платить не будет, они будут продавать свои огурцы по рыночной цене. А коррупционер умудрившийся заключить догвор на закупку государством по 10 кратной цене будет вынужден платить налог, который покроет убытки государства, которые коррупционер причиняет своими коррупционными договорами.

Речь идёт о налоге от прибыли полученной за счёт госзакупок по ценам выше рыночной. Не хочешь платить налоги с госзакупок - иди продавай на рынок по рыночной цене без налога, в чём проблема? :?

Почему вы защищаете откровенно коррупционные не рыночные механизмы?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 26.02.09
Подякував: 198 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:02

Тариф на зеленую электроэнергию в Украине(0,163евроцента за квт) и так один из самых грабительских в Европе,позволяет всяким ДТЭКам зарабатывать сверхприбыли на гражданах Украины.Поэтому логично было-бы осуществить предложение последнего абзаца этой статьи, а именно:снижение “зеленого” тарифа для всех объектов ВИЭ до 4-6 евроцентов, введение 100% ответственности за небалансы и ограничение без компенсаций 20% их производства.Но карманное НКРЭКУ с подачи властей на это не пойдет.Так что поднятие цены на эл.энергию для населения- это только вопрос времени.Власть всегда поддерживала олигархию, и в очередной раз даст возможность багатеньки поживится за счет рядового украинца
qazzax
 
Повідомлень: 469
З нами з: 02.04.10
Подякував: 155 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як Мінекономіки пропонує підтримувати мікро- і малі...
R2 » Вів 05 тра, 2020 12:14
2 97
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 19:35
inessabest25
Українським медикам планують підвищити зарплатню на 50%
R2 » Вів 05 тра, 2020 13:14
2 124
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 16:21
p_a_l
Ціна на електроенергію у вихідні 1-3 травня зросла на... 1, 2
R2 » Пон 04 тра, 2020 14:53
13 575
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 14:53
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.