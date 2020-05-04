НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для...

Додано: Вів 05 тра, 2020 19:55

cannabis_ua написав: Амвросий написав: почему именно тарифы для населения повышать а не налоги на зелёную энергию увеличивать? За счёт населения и так дотации и льготы на закупки зеленых электростанций оплачивались. Не пора ли теперь за счёт зелёных оплатить "зеленый тариф"? почему именно тарифы для населения повышать а не налоги на зелёную энергию увеличивать? За счёт населения и так дотации и льготы на закупки зеленых электростанций оплачивались. Не пора ли теперь за счёт зелёных оплатить "зеленый тариф"?

А давайте повысим налоги фермерам выращивающим огурцы на полях больше 1 гектара?

Теперь я понимаю что прямая демократия этой стране действительно ни к чему. А давайте повысим налоги фермерам выращивающим огурцы на полях больше 1 гектара?Теперь я понимаю что прямая демократия этой стране действительно ни к чему.

вы чтото путаете, я не предлагал вводить налоги на выработку зелёной электроэнергии, я предложил ввести налог на прибыль от госзакупок по цене значительно выше рыночнойЕсли проводить аналогию с фермерами, то речь идёт не о налоге на выращивание огурцов свыше 1 гектара, а на о налоге на госзакупки по цене выше рыночной.Если ты такой хитрый что протащил законы и договора на госзакупки огурцов по цене в 10 раз выше чем на рынке, то и плати налоги в размере 9 кратной рыночной цены с этих госзакупок. Ты получаешь всё согласно своих договоров, но уплачиваешь налог, т.к. продавал государству по цене выше рыночной.Это по сути налог на коррупцию. Потому что никто из нормальных фермеров этот налог платить не будет, они будут продавать свои огурцы по рыночной цене. А коррупционер умудрившийся заключить догвор на закупку государством по 10 кратной цене будет вынужден платить налог, который покроет убытки государства, которые коррупционер причиняет своими коррупционными договорами.Речь идёт о налоге от прибыли полученной за счёт госзакупок по ценам выше рыночной. Не хочешь платить налоги с госзакупок - иди продавай на рынок по рыночной цене без налога, в чём проблема?Почему вы защищаете откровенно коррупционные не рыночные механизмы?