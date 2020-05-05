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НКРЕКП пропонує підвищити
тарифи на електроенергію для...

НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123456>
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:33

  cannabis_ua написав:Даже если найдутся силы что заставят Ахметова закрыть свои энергетические объекты, то думаю вам это тоже не понравится. Потому что в стране не будет электричества.

Ну нет. Это с газом сложно, а электричество можно и дома делать. Не везде и (пока что) относительно дорого - да. Но вполне реально.
N0mad
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:40

"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:40

  cannabis_ua написав:Даже если найдутся силы что заставят Ахметова закрыть свои энергетические объекты, то думаю вам это тоже не понравится. Потому что в стране не будет электричества.


Ахметов-то не всё электричество вырабатывает. Так что это даже хорошо, была проблема с профицитом в энергосети, а тут раз и нету проблемы.

Баба с возу - кобыле легче :mrgreen:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:43

  Амвросий написав:тут гражданин выше писал, что снизить зелёный тариф нельзя, потому что государство подписало договор на выкуп по цене в 10 раз выше рыночной. И если его отменить, то ДТЭК засудит Украину и заберёт ещё больше через суды.

Если такая система, что не позволяет отменить явно коррупционный договор, то что мешает обложить госзакупки по ценам выше рынка налогом в размере превышения цены? :)

Вот потому послы и говорят не про суды, а про "доверие инвесторов". Что-то мне подсказывает, что оно пошатнётся вне зависимости от соуса, под которым им не заплатят ту сумму, которую они себе уже запланировали.

  N0mad написав:Ну нет. Это с газом сложно, а электричество можно и дома делать. Не везде и (пока что) относительно дорого - да. Но вполне реально.

Как раз механизм для выработки газа, в отличие от электричества, встроен в каждого человека :) Причём, не отключаемый.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:52

  moveton написав:Вот потому послы и говорят не про суды, а про "доверие инвесторов". Что-то мне подсказывает, что оно пошатнётся вне зависимости от соуса, под которым им не заплатят ту сумму, которую они себе уже запланировали.


а кому нужно "доверие" таких "инвесторов", которые пытаются в обход рынка заставить страну платить по ценам в 10 раз выше рыночной?

Зелёный свет нужно давать инвесторам, которые продают по рыночным ценам и в коррупционные схемы с госзакупками не лезут.

А "инвесторов" которые пытаются засунуть кучерявые лапы в госбюджет надо гнать ссаными тряпками. :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:12

Re: НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для..

  Амвросий написав:а кому нужно "доверие" таких "инвесторов",
это барыги а не инвесторы...хотя с другой стороны если видят, что страна "непуганых идиотов.". то почему и не поиметь?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:12

  Амвросий написав:а кому нужно "доверие" таких "инвесторов", которые пытаются в обход рынка заставить страну платить по ценам в 10 раз выше рыночной?

Раз об этом пекутся послы, значит им нужно. Остаётся вопрос почему им не сделали встречного предложения: профинансировать страну из своих средств, раз уж у них так душа за неё болит.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:49

  Амвросий написав:вы чтото путаете, я не предлагал вводить налоги на выработку зелёной электроэнергии, я предложил ввести налог на прибыль от госзакупок по цене значительно выше рыночной ;)

Хочешь - вырабатывай зелёную энергию сколько влезет и продавай знакомым. Налог ты будешь платить, только если будешь продавать электричество государству по ценам выше рынка, т.е. если речь идёт об однозначно коррупционном договоре направленном на воровство из бюджета.

Если проводить аналогию с фермерами, то речь идёт не о налоге на выращивание огурцов свыше 1 гектара, а на о налоге на госзакупки по цене выше рыночной.

Если ты такой хитрый что протащил законы и договора на госзакупки огурцов по цене в 10 раз выше чем на рынке, то и плати налоги в размере 9 кратной рыночной цены с этих госзакупок. Ты честно получаешь всё согласно своих договоров, но будешь вынужден уплатить налог, т.к. продавал государству по цене выше рыночной. Налогом ты компенсируешь убытки которые ты нанёс государству своим коррупционным не рыночным договором. :lol:

Это по сути налог на коррупцию. Никто из нормальных фермеров этот налог платить не будет, они будут продавать свои огурцы по рыночной цене.

Почему вы защищаете откровенно коррупционные не рыночные механизмы?

Зеленую энергию покупают не согласно закону о госзакупках.
Зеленую энергию покупает Государственное предприятие Гарантируемый покупатель, а потом перепродает ее по рыночным ценам.
И делает это согласно закона о рынке электроэнергии.
Также Государственное предприятие Гарантируемый покупатель покупает электроэнергию у Энергоатома и Укргидроэнерго для населения.
На что вы хотите установить налог? На госзакупки - так их нет.
На электроэнергию - так это всем нужно устанавливать.
Заставить ГП Гарантируемый покупатель делать отчисления в бюджет, так он и так убыточен и все его убытки компенсирует НЕК Укренерго, затраты которого ложатся в тариф на передачу высоковольтными сетями.
А насчет корупции у вас есть хоть один подтверждающий факт?
Корупцию нужно доказать. Необходимо поймать чиновника на взятке. Потом связать эту взятку с решением установить тариф зеленым.
А то что тарифы самые высокие в Европе, так вам любой чиновник обоснует более высокими инвестиционными рисками. Но просто высокие тарифы без взятки - это не корупция, это некомпетентность.
Зеленые тарифы подписывали даже при Януковиче, никто не сопротивлялся. Подписывали при Порошенко, подписывают и сейчас при Зеленском.
И будут подписывать. Будут пиз..ть и подписывать.
Потому как не они решают что подписывать, а за них решают.
И пускай попробует кто-то не подписать.
Янукович уже одну бумагу не подписал.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:52

А можно расстрелять таких министров по статье о вредительстве? Или нужно за нового Сталина голосовать?
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:53

  N0mad написав:
  cannabis_ua написав:Даже если найдутся силы что заставят Ахметова закрыть свои энергетические объекты, то думаю вам это тоже не понравится. Потому что в стране не будет электричества.

Ну нет. Это с газом сложно, а электричество можно и дома делать. Не везде и (пока что) относительно дорого - да. Но вполне реально.

Нет не реально. Допустим днем у вас потребление 10000 МВт, а на вечерний пик 14000 МВт. Что будете делать? Чем будете балансировать? Чернобыльской АЭС?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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