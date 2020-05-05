Ну нет. Это с газом сложно, а электричество можно и дома делать. Не везде и (пока что) относительно дорого - да. Но вполне реально.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 20:33
Ну нет. Это с газом сложно, а электричество можно и дома делать. Не везде и (пока что) относительно дорого - да. Но вполне реально.
Додано: Вів 05 тра, 2020 20:40
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Вів 05 тра, 2020 20:40
Ахметов-то не всё электричество вырабатывает. Так что это даже хорошо, была проблема с профицитом в энергосети, а тут раз и нету проблемы.
Баба с возу - кобыле легче
Додано: Вів 05 тра, 2020 20:43
Вот потому послы и говорят не про суды, а про "доверие инвесторов". Что-то мне подсказывает, что оно пошатнётся вне зависимости от соуса, под которым им не заплатят ту сумму, которую они себе уже запланировали.
Как раз механизм для выработки газа, в отличие от электричества, встроен в каждого человека Причём, не отключаемый.
Додано: Вів 05 тра, 2020 20:52
а кому нужно "доверие" таких "инвесторов", которые пытаются в обход рынка заставить страну платить по ценам в 10 раз выше рыночной?
Зелёный свет нужно давать инвесторам, которые продают по рыночным ценам и в коррупционные схемы с госзакупками не лезут.
А "инвесторов" которые пытаются засунуть кучерявые лапы в госбюджет надо гнать ссаными тряпками.
Додано: Вів 05 тра, 2020 21:12
Re: НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для..
Додано: Вів 05 тра, 2020 21:12
Раз об этом пекутся послы, значит им нужно. Остаётся вопрос почему им не сделали встречного предложения: профинансировать страну из своих средств, раз уж у них так душа за неё болит.
Додано: Вів 05 тра, 2020 21:49
Зеленую энергию покупают не согласно закону о госзакупках.
Зеленую энергию покупает Государственное предприятие Гарантируемый покупатель, а потом перепродает ее по рыночным ценам.
И делает это согласно закона о рынке электроэнергии.
Также Государственное предприятие Гарантируемый покупатель покупает электроэнергию у Энергоатома и Укргидроэнерго для населения.
На что вы хотите установить налог? На госзакупки - так их нет.
На электроэнергию - так это всем нужно устанавливать.
Заставить ГП Гарантируемый покупатель делать отчисления в бюджет, так он и так убыточен и все его убытки компенсирует НЕК Укренерго, затраты которого ложатся в тариф на передачу высоковольтными сетями.
А насчет корупции у вас есть хоть один подтверждающий факт?
Корупцию нужно доказать. Необходимо поймать чиновника на взятке. Потом связать эту взятку с решением установить тариф зеленым.
А то что тарифы самые высокие в Европе, так вам любой чиновник обоснует более высокими инвестиционными рисками. Но просто высокие тарифы без взятки - это не корупция, это некомпетентность.
Зеленые тарифы подписывали даже при Януковиче, никто не сопротивлялся. Подписывали при Порошенко, подписывают и сейчас при Зеленском.
И будут подписывать. Будут пиз..ть и подписывать.
Потому как не они решают что подписывать, а за них решают.
И пускай попробует кто-то не подписать.
Янукович уже одну бумагу не подписал.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 05 тра, 2020 21:52
А можно расстрелять таких министров по статье о вредительстве? Или нужно за нового Сталина голосовать?
Додано: Вів 05 тра, 2020 21:53
Нет не реально. Допустим днем у вас потребление 10000 МВт, а на вечерний пик 14000 МВт. Что будете делать? Чем будете балансировать? Чернобыльской АЭС?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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