НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для...

Додано: Вів 05 тра, 2020 21:49

Амвросий написав: вы чтото путаете, я не предлагал вводить налоги на выработку зелёной электроэнергии, я предложил ввести налог на прибыль от госзакупок по цене значительно выше рыночной



Хочешь - вырабатывай зелёную энергию сколько влезет и продавай знакомым. Налог ты будешь платить, только если будешь продавать электричество государству по ценам выше рынка, т.е. если речь идёт об однозначно коррупционном договоре направленном на воровство из бюджета.



Если проводить аналогию с фермерами, то речь идёт не о налоге на выращивание огурцов свыше 1 гектара, а на о налоге на госзакупки по цене выше рыночной.



Если ты такой хитрый что протащил законы и договора на госзакупки огурцов по цене в 10 раз выше чем на рынке, то и плати налоги в размере 9 кратной рыночной цены с этих госзакупок. Ты честно получаешь всё согласно своих договоров, но будешь вынужден уплатить налог, т.к. продавал государству по цене выше рыночной. Налогом ты компенсируешь убытки которые ты нанёс государству своим коррупционным не рыночным договором.



Это по сути налог на коррупцию. Никто из нормальных фермеров этот налог платить не будет, они будут продавать свои огурцы по рыночной цене.



Почему вы защищаете откровенно коррупционные не рыночные механизмы? вы чтото путаете, я не предлагал вводить налоги на выработку зелёной электроэнергии, я предложил ввести налог на прибыль от госзакупок по цене значительно выше рыночнойХочешь - вырабатывай зелёную энергию сколько влезет и продавай знакомым. Налог ты будешь платить, только если будешь продавать электричество государству по ценам выше рынка, т.е. если речь идёт об однозначно коррупционном договоре направленном на воровство из бюджета.Если проводить аналогию с фермерами, то речь идёт не о налоге на выращивание огурцов свыше 1 гектара, а на о налоге на госзакупки по цене выше рыночной.Если ты такой хитрый что протащил законы и договора на госзакупки огурцов по цене в 10 раз выше чем на рынке, то и плати налоги в размере 9 кратной рыночной цены с этих госзакупок. Ты честно получаешь всё согласно своих договоров, но будешь вынужден уплатить налог, т.к. продавал государству по цене выше рыночной. Налогом ты компенсируешь убытки которые ты нанёс государству своим коррупционным не рыночным договором.Это по сути налог на коррупцию. Никто из нормальных фермеров этот налог платить не будет, они будут продавать свои огурцы по рыночной цене.Почему вы защищаете откровенно коррупционные не рыночные механизмы?

Зеленую энергию покупают не согласно закону о госзакупках.Зеленую энергию покупает Государственное предприятие Гарантируемый покупатель, а потом перепродает ее по рыночным ценам.И делает это согласно закона о рынке электроэнергии.Также Государственное предприятие Гарантируемый покупатель покупает электроэнергию у Энергоатома и Укргидроэнерго для населения.На что вы хотите установить налог? На госзакупки - так их нет.На электроэнергию - так это всем нужно устанавливать.Заставить ГП Гарантируемый покупатель делать отчисления в бюджет, так он и так убыточен и все его убытки компенсирует НЕК Укренерго, затраты которого ложатся в тариф на передачу высоковольтными сетями.А насчет корупции у вас есть хоть один подтверждающий факт?Корупцию нужно доказать. Необходимо поймать чиновника на взятке. Потом связать эту взятку с решением установить тариф зеленым.А то что тарифы самые высокие в Европе, так вам любой чиновник обоснует более высокими инвестиционными рисками. Но просто высокие тарифы без взятки - это не корупция, это некомпетентность.Зеленые тарифы подписывали даже при Януковиче, никто не сопротивлялся. Подписывали при Порошенко, подписывают и сейчас при Зеленском.И будут подписывать. Будут пиз..ть и подписывать.Потому как не они решают что подписывать, а за них решают.И пускай попробует кто-то не подписать.Янукович уже одну бумагу не подписал.