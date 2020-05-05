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НКРЕКП пропонує підвищити
тарифи на електроенергію для...

НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:59

  Амвросий написав:
а кому нужно "доверие" таких "инвесторов", которые пытаются в обход рынка заставить страну платить по ценам в 10 раз выше рыночной?

Зелёный свет нужно давать инвесторам, которые продают по рыночным ценам и в коррупционные схемы с госзакупками не лезут.

А "инвесторов" которые пытаются засунуть кучерявые лапы в госбюджет надо гнать ссаными тряпками. :D

Не нужно говорят до. А если государство принимает решение гарантируемо покупать у тебя электроэнергию в три дорога чтобы ты построил дорогую электростанцию, а потом говорит мы передумали, то кто будет с таким государством дальше разговаривать о инвестициях?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:01

  N0mad написав:
  cannabis_ua написав:Даже если найдутся силы что заставят Ахметова закрыть свои энергетические объекты, то думаю вам это тоже не понравится. Потому что в стране не будет электричества.

Ну нет. Это с газом сложно, а электричество можно и дома делать. Не везде и (пока что) относительно дорого - да. Но вполне реально.

а с газом какая проблема? постройте себе генератор биогаза (в качестве сырья подойдут любые органические отходы) и будете полностью автономны... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:01

  cannabis_ua написав:Зеленые тарифы подписывали даже при Януковиче, никто не сопротивлялся. Подписывали при Порошенко, подписывают и сейчас при Зеленском.


Раньше было пофиг, потому что "зеленая" доля была мизерной. А теперь, когда "инвесторы" по всей стране наставили панелей и ветряков - пришло время расплачиваться.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:03

  straponesa написав:А можно расстрелять таких министров по статье о вредительстве? Или нужно за нового Сталина голосовать?

Вы своим высказыванием нарушили закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:05

  cannabis_ua написав:
  straponesa написав:А можно расстрелять таких министров по статье о вредительстве? Или нужно за нового Сталина голосовать?

Вы своим высказыванием нарушили закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

а в чём конкретно вы усматриваете нарушение?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:06

  Вебманивец написав:
  cannabis_ua написав:Зеленые тарифы подписывали даже при Януковиче, никто не сопротивлялся. Подписывали при Порошенко, подписывают и сейчас при Зеленском.


Раньше было пофиг, потому что "зеленая" доля была мизерной. А теперь, когда "инвесторы" по всей стране наставили панелей и ветряков - пришло время расплачиваться.

Так госгарантии давались на десятки лет. Раньше нужно было думать.
Хотя они думали - населению сразу тариф порезали и даже в свое время запретили ставить панели на полях. Хотя в то же время Ахметов целые поля застраивал.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:08

  Тракторист написав:
  cannabis_ua написав:
  straponesa написав:А можно расстрелять таких министров по статье о вредительстве? Или нужно за нового Сталина голосовать?

Вы своим высказыванием нарушили закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

а в чём конкретно вы усматриваете нарушение?

Может человек призывает к восстановлению коммунистического строя. А это сейчас самое страшное нарушение в стране.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:16

  cannabis_ua написав:
  Тракторист написав:
  cannabis_ua написав:Вы своим высказыванием нарушили закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

а в чём конкретно вы усматриваете нарушение?

Может человек призывает к восстановлению коммунистического строя. А это сейчас самое страшное нарушение в стране.

Все верно, восстановление крепостного права меньшее зло, даже наоборот.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:16

  cannabis_ua написав:
  Тракторист написав:
  cannabis_ua написав:Вы своим высказыванием нарушили закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

а в чём конкретно вы усматриваете нарушение?

Может человек призывает к восстановлению коммунистического строя. А это сейчас самое страшное нарушение в стране.

сначала вы утверждали что нарушил, а теперь пишете может - вы уж как то определитесь и в следующий раз не пишите глупости...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:17

  cannabis_ua написав:На что вы хотите установить налог? На госзакупки - так их нет.


на прибыль сверх рыночной цены, полученную за счет продажи госпредприятию Гарантируемый покупатель. :wink:

Смотрим среднюю цену закупки в энергосистеме, допустим 0.55 коп. Смотрим цену закупки ГП Гарантируемый покупатель, допустим 4.50 грн. Облагаем продавца налогом "на сверхприбыль за государственный счёт" 4.50-0.55 = 3.95 грн. Полученные с продавца 3.95 грн отдаём продавцу в счёт договора о продаже по 4.50. В энергосистему уходит электричество по 0.55 коп. По рыночной цене.

  cannabis_ua написав:Зеленую энергию покупает Государственное предприятие Гарантируемый покупатель, а потом перепродает ее по рыночным ценам.
И делает это согласно закона о рынке электроэнергии.


Всё согласно закона, продавцу выплачено по 4.50 за киловатт, согласно договора. Продавец уплатил с полученного дохода 3.95 налога согласно закона. Государство не в убытке, населению не нужно никого спонсировать, все рады.

  cannabis_ua написав:Заставить ГП Гарантируемый покупатель делать отчисления в бюджет, так он и так убыточен и все его убытки компенсирует НЕК Укренерго, затраты которого ложатся в тариф на передачу высоковольтными сетями.


при чём тут ГП Гарантируемый покупатель? Налог должен уплатить продавец, за то что он госпредприятию продал электроэнергию по цене в 10 раз выше рынка. Сверхдоход за государственный счёт кто получил - продавец, вот продавец с этого сверхдохода и заплатит налог.

Платить этот налог никто не заставляет. Во первых продавец вообще может не продавать электроэнергию если того пожелает. А во вторых продавец всегда может продать электроэнергию ГП Гарантируемый покупатель по рыночной цене, тогда налог платить не прийдётся.

Всё честно и по рыночному - хочешь сверхдоход за счёт госпредприятия - плати налог.

  cannabis_ua написав:Корупцию нужно доказать.


зачем чтото доказывать? Есть договор - прекрасно, пожалуйста продавай ГП Гарантируемый покупатель по цене в 10 раз выше, но будь добр - уплати налог на сверхдоходы, т.к. продаёшь государству дороже рыночной цены :)

Дать задачу юристам, они это быстро проработают, найдут оптимальный способ как исключить сверхприбыли по закупкам ГП Гарантируемый покупатель и проработают все нюансы. Что это будет - налог на продавца или еще что - огромный простор для фантазии.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 05 тра, 2020 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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