НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для...

Додано: Вів 05 тра, 2020 22:17

cannabis_ua написав: На что вы хотите установить налог? На госзакупки - так их нет.

На что вы хотите установить налог? На госзакупки - так их нет.

cannabis_ua написав: Зеленую энергию покупает Государственное предприятие Гарантируемый покупатель, а потом перепродает ее по рыночным ценам.

И делает это согласно закона о рынке электроэнергии.

Зеленую энергию покупает Государственное предприятие Гарантируемый покупатель, а потом перепродает ее по рыночным ценам.И делает это согласно закона о рынке электроэнергии.

cannabis_ua написав: Заставить ГП Гарантируемый покупатель делать отчисления в бюджет, так он и так убыточен и все его убытки компенсирует НЕК Укренерго, затраты которого ложатся в тариф на передачу высоковольтными сетями. Заставить ГП Гарантируемый покупатель делать отчисления в бюджет, так он и так убыточен и все его убытки компенсирует НЕК Укренерго, затраты которого ложатся в тариф на передачу высоковольтными сетями.

cannabis_ua написав: Корупцию нужно доказать. Корупцию нужно доказать.

на прибыль сверх рыночной цены, полученную за счет продажи госпредприятию Гарантируемый покупатель.Смотрим среднюю цену закупки в энергосистеме, допустим 0.55 коп. Смотрим цену закупки ГП Гарантируемый покупатель, допустим 4.50 грн. Облагаем продавца налогом "на сверхприбыль за государственный счёт" 4.50-0.55 = 3.95 грн. Полученные с продавца 3.95 грн отдаём продавцу в счёт договора о продаже по 4.50. В энергосистему уходит электричество по 0.55 коп. По рыночной цене.Всё согласно закона, продавцу выплачено по 4.50 за киловатт, согласно договора. Продавец уплатил с полученного дохода 3.95 налога согласно закона. Государство не в убытке, населению не нужно никого спонсировать, все рады.при чём тут ГП Гарантируемый покупатель? Налог должен уплатить продавец, за то что он госпредприятию продал электроэнергию по цене в 10 раз выше рынка. Сверхдоход за государственный счёт кто получил - продавец, вот продавец с этого сверхдохода и заплатит налог.Платить этот налог никто не заставляет. Во первых продавец вообще может не продавать электроэнергию если того пожелает. А во вторых продавец всегда может продать электроэнергию ГП Гарантируемый покупатель по рыночной цене, тогда налог платить не прийдётся.Всё честно и по рыночному - хочешь сверхдоход за счёт госпредприятия - плати налог.зачем чтото доказывать? Есть договор - прекрасно, пожалуйста продавай ГП Гарантируемый покупатель по цене в 10 раз выше, но будь добр - уплати налог на сверхдоходы, т.к. продаёшь государству дороже рыночной ценыДать задачу юристам, они это быстро проработают, найдут оптимальный способ как исключить сверхприбыли по закупкам ГП Гарантируемый покупатель и проработают все нюансы. Что это будет - налог на продавца или еще что - огромный простор для фантазии.