НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для...
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Амвросий написав: а кому нужно "доверие" таких "инвесторов", которые пытаются в обход рынка заставить страну платить по ценам в 10 раз выше рыночной?
Зелёный свет нужно давать инвесторам, которые продают по рыночным ценам и в коррупционные схемы с госзакупками не лезут.
А "инвесторов" которые пытаются засунуть кучерявые лапы в госбюджет надо гнать ссаными тряпками.
Не нужно говорят до. А если государство принимает решение гарантируемо покупать у тебя электроэнергию в три дорога чтобы ты построил дорогую электростанцию, а потом говорит мы передумали, то кто будет с таким государством дальше разговаривать о инвестициях?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
straponesa написав:А можно расстрелять таких министров по статье о вредительстве? Или нужно за нового Сталина голосовать?
Вы своим высказыванием нарушили закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:Зеленые тарифы подписывали даже при Януковиче, никто не сопротивлялся. Подписывали при Порошенко, подписывают и сейчас при Зеленском.
Раньше было пофиг, потому что "зеленая" доля была мизерной. А теперь, когда "инвесторы" по всей стране наставили панелей и ветряков - пришло время расплачиваться.
Так госгарантии давались на десятки лет. Раньше нужно было думать. Хотя они думали - населению сразу тариф порезали и даже в свое время запретили ставить панели на полях. Хотя в то же время Ахметов целые поля застраивал.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
straponesa написав:А можно расстрелять таких министров по статье о вредительстве? Или нужно за нового Сталина голосовать?
Вы своим высказыванием нарушили закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
а в чём конкретно вы усматриваете нарушение?
Может человек призывает к восстановлению коммунистического строя. А это сейчас самое страшное нарушение в стране.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:На что вы хотите установить налог? На госзакупки - так их нет.
на прибыль сверх рыночной цены, полученную за счет продажи госпредприятию Гарантируемый покупатель.
Смотрим среднюю цену закупки в энергосистеме, допустим 0.55 коп. Смотрим цену закупки ГП Гарантируемый покупатель, допустим 4.50 грн. Облагаем продавца налогом "на сверхприбыль за государственный счёт" 4.50-0.55 = 3.95 грн. Полученные с продавца 3.95 грн отдаём продавцу в счёт договора о продаже по 4.50. В энергосистему уходит электричество по 0.55 коп. По рыночной цене.
cannabis_ua написав:Зеленую энергию покупает Государственное предприятие Гарантируемый покупатель, а потом перепродает ее по рыночным ценам. И делает это согласно закона о рынке электроэнергии.
Всё согласно закона, продавцу выплачено по 4.50 за киловатт, согласно договора. Продавец уплатил с полученного дохода 3.95 налога согласно закона. Государство не в убытке, населению не нужно никого спонсировать, все рады.
cannabis_ua написав:Заставить ГП Гарантируемый покупатель делать отчисления в бюджет, так он и так убыточен и все его убытки компенсирует НЕК Укренерго, затраты которого ложатся в тариф на передачу высоковольтными сетями.
при чём тут ГП Гарантируемый покупатель? Налог должен уплатить продавец, за то что он госпредприятию продал электроэнергию по цене в 10 раз выше рынка. Сверхдоход за государственный счёт кто получил - продавец, вот продавец с этого сверхдохода и заплатит налог.
Платить этот налог никто не заставляет. Во первых продавец вообще может не продавать электроэнергию если того пожелает. А во вторых продавец всегда может продать электроэнергию ГП Гарантируемый покупатель по рыночной цене, тогда налог платить не прийдётся.
Всё честно и по рыночному - хочешь сверхдоход за счёт госпредприятия - плати налог.
cannabis_ua написав:Корупцию нужно доказать.
зачем чтото доказывать? Есть договор - прекрасно, пожалуйста продавай ГП Гарантируемый покупатель по цене в 10 раз выше, но будь добр - уплати налог на сверхдоходы, т.к. продаёшь государству дороже рыночной цены
Дать задачу юристам, они это быстро проработают, найдут оптимальный способ как исключить сверхприбыли по закупкам ГП Гарантируемый покупатель и проработают все нюансы. Что это будет - налог на продавца или еще что - огромный простор для фантазии.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 05 тра, 2020 22:25, всього редагувалось 1 раз.