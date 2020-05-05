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НКРЕКП пропонує підвищити
тарифи на електроенергію для...

НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:22

  vova3215 написав:
  Тракторист написав:может быть населению уже пора прекращать платить по грабительским тарифам?
ну приедут, отключат этож не вода с отоплением

В итоге так или иначе отключат, просто сначала выкачают все средства и платить все равно перестанете. Или банально надоест отдавать все большие средства, в связи с постоянным увеличением тарифа, или постоянно увеличивающейся миграцией, не важно - масса оплат будет падать, а нагрузка расти.

п.с. Многие сейчас уже не платят даже за воду и ее отключают, правда пока под видом ремонта на неопределенное время.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:28

Re: НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для..

Мало ж бути "Роттердам" мінус.
І 73% це підтримали.

Але ж Вова не лох, тому й тарифи треба підвищити, щоб стало ще більше нелохам в плюс! :(
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:33

  cannabis_ua написав:Допустим днем у вас потребление 10000 МВт, а на вечерний пик 14000 МВт. Что будете делать?

Ринат Леонидович, перелогиньтесь.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:41

  ruvex написав:
  vova3215 написав:
  Тракторист написав:может быть населению уже пора прекращать платить по грабительским тарифам?
ну приедут, отключат этож не вода с отоплением

В итоге так или иначе отключат, просто сначала выкачают все средства и платить все равно перестанете. Или банально надоест отдавать все большие средства, в связи с постоянным увеличением тарифа, или постоянно увеличивающейся миграцией, не важно - масса оплат будет падать, а нагрузка расти.

п.с. Многие сейчас уже не платят даже за воду и ее отключают, правда пока под видом ремонта на неопределенное время.

Массовые неплатежи могут что то решить а по одному это ветряные мельницы
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:46

  vova3215 написав:Массовые неплатежи могут что то решить а по одному это ветряные мельницы

«Когда они пришли…» — цитата из выступлений немецкого пастора Мартина Нимёллера.
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  #<1 ... 3456
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