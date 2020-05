НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для...

Додано: Сер 06 тра, 2020 10:00

cannabis_ua написав: N0mad написав: cannabis_ua написав: Даже если найдутся силы что заставят Ахметова закрыть свои энергетические объекты, то думаю вам это тоже не понравится. Потому что в стране не будет электричества. Даже если найдутся силы что заставят Ахметова закрыть свои энергетические объекты, то думаю вам это тоже не понравится. Потому что в стране не будет электричества.

Ну нет. Это с газом сложно, а электричество можно и дома делать. Не везде и (пока что) относительно дорого - да. Но вполне реально. Ну нет. Это с газом сложно, а электричество можно и дома делать. Не везде и (пока что) относительно дорого - да. Но вполне реально.

Нет не реально. Допустим днем у вас потребление 10000 МВт, а на вечерний пик 14000 МВт. Что будете делать? Чем будете балансировать? Чернобыльской АЭС? Нет не реально. Допустим днем у вас потребление 10000 МВт, а на вечерний пик 14000 МВт. Что будете делать? Чем будете балансировать? Чернобыльской АЭС?

якось до того часу балансували, і навіть при СРСР якось до того часу балансували, і навіть при СРСР

