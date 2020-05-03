НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для...
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Тракторист написав:может быть населению уже пора прекращать платить по грабительским тарифам?
ну приедут, отключат этож не вода с отоплением
В итоге так или иначе отключат, просто сначала выкачают все средства и платить все равно перестанете. Или банально надоест отдавать все большие средства, в связи с постоянным увеличением тарифа, или постоянно увеличивающейся миграцией, не важно - масса оплат будет падать, а нагрузка расти.
п.с. Многие сейчас уже не платят даже за воду и ее отключают, правда пока под видом ремонта на неопределенное время.
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Тракторист написав:может быть населению уже пора прекращать платить по грабительским тарифам?
ну приедут, отключат этож не вода с отоплением
В итоге так или иначе отключат, просто сначала выкачают все средства и платить все равно перестанете. Или банально надоест отдавать все большие средства, в связи с постоянным увеличением тарифа, или постоянно увеличивающейся миграцией, не важно - масса оплат будет падать, а нагрузка расти.
п.с. Многие сейчас уже не платят даже за воду и ее отключают, правда пока под видом ремонта на неопределенное время.
Массовые неплатежи могут что то решить а по одному это ветряные мельницы
Вебманивец написав:Это Вы европейским "инвесторам" расскажИте.
А что тут рассказывать - озвучить условия, что в связи с "не рыночными и коррупционными схемами" вводится налог на госзакупки по ценам выше рыночных. Если "европейские" инвесторы с офшорными счетами хотят, то пусть напрягают послов разных стран объяснить почему государство должно за свой счёт поддерживать коррупционные схемы с госзакупками по цене в 10 раз выше рынка?
Инструментов обезвредить схемы коррупционеров достаточно, даже если нельзя отменить договор. Было бы желание...
Только вместо этого почему-то изобретают инструменты как помочь коррупционерам заработать за счёт населения.
Например, решение Конституционного суда -что зеленый тариф, нарушает равенство субъектов хозяйственной деятельности.А ,вообще, закон принимался под братьев Клюевых, которые взяли кредит в Ошадбанке под Китайские солнечные батареи, а через высокий тариф, Ощадбанку должны были отдавать долг, а себе оставлять сверхприбыли...Так называемые эффективные менеджеры ПРили бизнесс по-донецки...