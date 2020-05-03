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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 15:28
Re: НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для..
Класна "поснанова". Пересічні перестали платити, бо їм непрямо це дозволили. А тепер усіх хлопнути заднім числом. Ахматов, точно не лох.
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:46
ТЕС на вечірній максимум запускали, так і балансували.
А ТЕС кому належать зараз?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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