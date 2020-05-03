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НКРЕКП пропонує підвищити
тарифи на електроенергію для...

НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:43

При напрузі 160В в мережі -- тариф і так був більше 1грн
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:28

Re: НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для..

Класна "поснанова". Пересічні перестали платити, бо їм непрямо це дозволили. А тепер усіх хлопнути заднім числом. Ахматов, точно не лох.
awant
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:46

  flyman написав:
  cannabis_ua написав:Нет не реально. Допустим днем у вас потребление 10000 МВт, а на вечерний пик 14000 МВт. Что будете делать? Чем будете балансировать? Чернобыльской АЭС?

якось до того часу балансували, і навіть при СРСР

ТЕС на вечірній максимум запускали, так і балансували.
А ТЕС кому належать зараз?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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