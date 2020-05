НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для...

Додано: Сер 06 тра, 2020 21:40

cannabis_ua написав: Амвросий написав: cannabis_ua написав: На что вы хотите установить налог? На госзакупки - так их нет.

На что вы хотите установить налог? На госзакупки - так их нет.



на прибыль сверх рыночной цены, полученную за счет продажи госпредприятию Гарантируемый покупатель.



Смотрим среднюю цену закупки в энергосистеме, допустим 0.55 коп. Смотрим цену закупки ГП Гарантируемый покупатель, допустим 4.50 грн. Облагаем продавца налогом "на сверхприбыль за государственный счёт" 4.50-0.55 = 3.95 грн. Полученные с продавца 3.95 грн отдаём продавцу в счёт договора о продаже по 4.50. В энергосистему уходит электричество по 0.55 коп. По рыночной цене.

Среднюю цену в энергосистеме? Нет такой.

У нас в стране продают и покупают электрическую энергию по двум зонам:

- зона Бурштынского острова;

- зона ОЭС Украины.

Электроэнергию могут продавать/покупать:

- напрямую по двосторонним договорам;

- на рынке на сутки вперед;

- на внутридневном рынке;

- на балансирующем рынке;

- также теоретически (согласно действующего закона) должен существовать рынок дополнительных услуг.

Взаиморассчеты по всем рынкам могут закрыватся в течении года - есть время у поставщиков собрать все фактические данные.

Так какую цену возмем?

И что пропишем в налоговый кодекс?

Налог на продажу электроэнергии ГП Гарантируемый покупатель?

Попробуйте сформулировать строку в налоговый кодекс.

--

Можно поменять закон задним числом. Дать установку нашим судам на это закрыть глаза. Не выполнять решения международных судов. Забить на ЕС.

В конце концов выжить из страны СЕС, ВЕС...



