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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 15:28
Re: НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для..
Класна "поснанова". Пересічні перестали платити, бо їм непрямо це дозволили. А тепер усіх хлопнути заднім числом. Ахматов, точно не лох.
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:46
ТЕС на вечірній максимум запускали, так і балансували.
А ТЕС кому належать зараз?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Сер 06 тра, 2020 20:01
Среднюю цену в энергосистеме? Нет такой.
У нас в стране продают и покупают электрическую энергию по двум зонам:
- зона Бурштынского острова;
- зона ОЭС Украины.
Электроэнергию могут продавать/покупать:
- напрямую по двосторонним договорам;
- на рынке на сутки вперед;
- на внутридневном рынке;
- на балансирующем рынке;
- также теоретически (согласно действующего закона) должен существовать рынок дополнительных услуг.
Взаиморассчеты по всем рынкам могут закрыватся в течении года - есть время у поставщиков собрать все фактические данные.
Так какую цену возмем?
И что пропишем в налоговый кодекс?
Налог на продажу электроэнергии ГП Гарантируемый покупатель?
Попробуйте сформулировать строку в налоговый кодекс.
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Можно поменять закон задним числом. Дать установку нашим судам на это закрыть глаза. Не выполнять решения международных судов. Забить на ЕС.
В конце концов выжить из страны СЕС, ВЕС...
Но есть еще одно но. Строк эксплуатации практически всех АЭС вышел или выйдет в ближайшем будущем и сейчас ремонтами этот строк продлевают как могут, а новые блоки не строят - денег нет. Необходимо ли так яросно боротся с владельцами зеленой энергетики?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:40
о да, ВЕС, СЕС замінять АЕС, гагага
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:59
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:30
Сейчас зеленка вытесняет АЭС из-за создания скачков выработки.
Из-за чего ставят вопрос чтобы приостановить строительство зеленки, потому как не чем балансировать.
А на будущее НЕК Укрэнерго разрабатывает проэкт аккумуляторного парка.
Зеленка с аккумуляторным парком заменит любую генерацию.
Можно было строить связку АЭС с ГАЭС, но этого никто не делает.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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