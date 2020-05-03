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НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:28
Класна "поснанова". Пересічні перестали платити, бо їм непрямо це дозволили. А тепер усіх хлопнути заднім числом. Ахматов, точно не лох.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 19:46
flyman написав: cannabis_ua написав:
Нет не реально. Допустим днем у вас потребление 10000 МВт, а на вечерний пик 14000 МВт. Что будете делать? Чем будете балансировать? Чернобыльской АЭС?
якось до того часу балансували, і навіть при СРСР
ТЕС на вечірній максимум запускали, так і балансували.
А ТЕС кому належать зараз?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 20:01
Амвросий написав: cannabis_ua написав:
На что вы хотите установить налог? На госзакупки - так их нет.
на прибыль сверх рыночной цены, полученную за счет продажи госпредприятию Гарантируемый покупатель.
Смотрим среднюю цену закупки в энергосистеме, допустим 0.55 коп. Смотрим цену закупки ГП Гарантируемый покупатель, допустим 4.50 грн. Облагаем продавца налогом "на сверхприбыль за государственный счёт" 4.50-0.55 = 3.95 грн. Полученные с продавца 3.95 грн отдаём продавцу в счёт договора о продаже по 4.50. В энергосистему уходит электричество по 0.55 коп. По рыночной цене.
Среднюю цену в энергосистеме? Нет такой.
У нас в стране продают и покупают электрическую энергию по двум зонам:
- зона Бурштынского острова;
- зона ОЭС Украины.
Электроэнергию могут продавать/покупать:
- напрямую по двосторонним договорам;
- на рынке на сутки вперед;
- на внутридневном рынке;
- на балансирующем рынке;
- также теоретически (согласно действующего закона) должен существовать рынок дополнительных услуг.
Взаиморассчеты по всем рынкам могут закрыватся в течении года - есть время у поставщиков собрать все фактические данные.
Так какую цену возмем?
И что пропишем в налоговый кодекс?
Налог на продажу электроэнергии ГП Гарантируемый покупатель?
Попробуйте сформулировать строку в налоговый кодекс.
--
Можно поменять закон задним числом. Дать установку нашим судам на это закрыть глаза. Не выполнять решения международных судов. Забить на ЕС.
В конце концов выжить из страны СЕС, ВЕС...
Но есть еще одно но. Строк эксплуатации практически всех АЭС вышел или выйдет в ближайшем будущем и сейчас ремонтами этот строк продлевают как могут, а новые блоки не строят - денег нет. Необходимо ли так яросно боротся с владельцами зеленой энергетики?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 21:40
cannabis_ua написав:
Амвросий написав: cannabis_ua написав:
На что вы хотите установить налог? На госзакупки - так их нет.
на прибыль сверх рыночной цены, полученную за счет продажи госпредприятию Гарантируемый покупатель.
Смотрим среднюю цену закупки в энергосистеме, допустим 0.55 коп. Смотрим цену закупки ГП Гарантируемый покупатель, допустим 4.50 грн. Облагаем продавца налогом "на сверхприбыль за государственный счёт" 4.50-0.55 = 3.95 грн. Полученные с продавца 3.95 грн отдаём продавцу в счёт договора о продаже по 4.50. В энергосистему уходит электричество по 0.55 коп. По рыночной цене.
Среднюю цену в энергосистеме? Нет такой.
У нас в стране продают и покупают электрическую энергию по двум зонам:
- зона Бурштынского острова;
- зона ОЭС Украины.
Электроэнергию могут продавать/покупать:
- напрямую по двосторонним договорам;
- на рынке на сутки вперед;
- на внутридневном рынке;
- на балансирующем рынке;
- также теоретически (согласно действующего закона) должен существовать рынок дополнительных услуг.
Взаиморассчеты по всем рынкам могут закрыватся в течении года - есть время у поставщиков собрать все фактические данные.
Так какую цену возмем?
И что пропишем в налоговый кодекс?
Налог на продажу электроэнергии ГП Гарантируемый покупатель?
Попробуйте сформулировать строку в налоговый кодекс.
--
Можно поменять закон задним числом. Дать установку нашим судам на это закрыть глаза. Не выполнять решения международных судов. Забить на ЕС.
В конце концов выжить из страны СЕС, ВЕС...
Но есть еще одно но. Строк эксплуатации практически всех АЭС вышел или выйдет в ближайшем будущем и сейчас ремонтами этот строк продлевают как могут, а новые блоки не строят - денег нет. Необходимо ли так яросно боротся с владельцами зеленой энергетики?
о да, ВЕС, СЕС замінять АЕС, гагага
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 21:59
flyman написав:
о да, ВЕС, СЕС замінять АЕС, гагага
А ведь заменят и в не особенно далёком будущем. Не уверен только, что жителям Украины от этого будет так уж смешно.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 22:30
flyman написав:
о да, ВЕС, СЕС замінять АЕС, гагага
Сейчас зеленка вытесняет АЭС из-за создания скачков выработки.
Из-за чего ставят вопрос чтобы приостановить строительство зеленки, потому как не чем балансировать.
А на будущее НЕК Укрэнерго разрабатывает проэкт аккумуляторного парка.
Зеленка с аккумуляторным парком заменит любую генерацию.
Можно было строить связку АЭС с ГАЭС, но этого никто не делает.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 10:19
cannabis_ua написав: flyman написав:
о да, ВЕС, СЕС замінять АЕС, гагага
Сейчас зеленка вытесняет АЭС из-за создания скачков выработки.
Из-за чего ставят вопрос чтобы приостановить строительство зеленки, потому как не чем балансировать.
А на будущее НЕК Укрэнерго разрабатывает проэкт аккумуляторного парка
.
Зеленка с аккумуляторным парком заменит любую генерацию.
Можно было строить связку АЭС с ГАЭС, но этого никто не делает
.
дозвольте поцікавитися, на яке таке майбутнє? через який час воно має настати? через 10 років чи через 100? і ви вважаєте, що це, виходячи з сучасних існуючих технологій виробництва акумуляторів і масштабів цих сховищ, це буде дешево і екологічно? що саме вас спонукає так думати? так може залишити аес в спокої і дати їм працювати? а всім апологетам зеленої енергетики можна запропонувати платити за е/е на 1.6 грн, а гривень так 6, думаю з доставкою і розподілом така ціна десь і буде. запал швидко охолоне, коли кишеня "позеленіє".
з приводу звязки - питання в тому, що в де межах україни ту гаес можна збудувати, щоб не затопити півстепу, як з дніпрогесом?
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:02
СЕС і ВЕС замінять атомку так само як електрички машини на бензі. Це ослу зрозуміло.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:49
Ethereum написав:
СЕС і ВЕС замінять атомку так само як електрички машини на бензі. Це ослу зрозуміло.
віслюкам може і зрозуміло. їм то завжди і все зрозуміло і ніщо не викликає ніяких питань. і на питання, які їм задають, вони воліють не відповідати. на те вони і віслюки.
але як бути з тими, хто не попадає в категорію "віслюків"?
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