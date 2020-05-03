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НКРЕКП пропонує підвищити
тарифи на електроенергію для...

НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:53

  cannabis_ua написав:Можно было строить связку АЭС с ГАЭС, но этого никто не делает.

Украина с 1991 года не начала строительство ни одной новой АЭС, даже не начала проектировать и в лучшем случае пытается только достраивать, то что ей досталось в наследство от СССР...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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