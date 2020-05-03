НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для...

Украина с 1991 года не начала строительство ни одной новой АЭС, даже не начала проектировать и в лучшем случае пытается только достраивать, то что ей досталось в наследство от СССР...
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Додано: Чет 07 тра, 2020 14:53
Украина с 1991 года не начала строительство ни одной новой АЭС, даже не начала проектировать и в лучшем случае пытается только достраивать, то что ей досталось в наследство от СССР...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:02
Поэтому и пишу что никто не делает.
p.s.
В независимость закончила строительство двух атомных блоков, начатых еще при союзе.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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