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Збільшення середнього чеку в два рази: як українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 16:25
Пропонуємо до обговорення:
У середньому за день клієнти українці замовляють близько 2,6 тон товарів виключно із Aliexpress. Кількість замовлень з нього зросла на 28% у порівнянні з квітнем минулого року.
Дивися повний текст Збільшення середнього чеку в два рази: як українці купують в Китаї під час карантину
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Додано: Вів 05 тра, 2020 16:25
Надо бойкотировать покупки в Китае, как минимум, на социальном уровне. Как можно финансировать создание биологического оружия?
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astatempo
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Додано: Вів 05 тра, 2020 16:39
astatempo написав:
Надо бойкотировать покупки в Китае, как минимум, на социальном уровне. Как можно финансировать создание биологического оружия?
Згідний, краще купувати олігархічне монопольне по захмарних тарифах в Україні.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 17:14
astatempo написав:
Надо бойкотировать покупки в Китае, как минимум, на социальном уровне. Как можно финансировать создание биологического оружия?
Покупая джинсы Rifle, ты помогаешь экономике вероятного противника. Покупай продукцию "Мухосранск-Дерюга"!
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