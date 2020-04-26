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Збільшення середнього чеку
в два рази: як українці...

Збільшення середнього чеку в два рази: як українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:25

Збільшення середнього чеку в два рази: як українці...

Пропонуємо до обговорення:
У середньому за день клієнти українці замовляють близько 2,6 тон товарів виключно із Aliexpress. Кількість замовлень з нього зросла на 28% у порівнянні з квітнем минулого року.

Дивися повний текст Збільшення середнього чеку в два рази: як українці купують в Китаї під час карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:25

Надо бойкотировать покупки в Китае, как минимум, на социальном уровне. Как можно финансировать создание биологического оружия?
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:39

  astatempo написав:Надо бойкотировать покупки в Китае, как минимум, на социальном уровне. Как можно финансировать создание биологического оружия?


Згідний, краще купувати олігархічне монопольне по захмарних тарифах в Україні.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:14

  astatempo написав:Надо бойкотировать покупки в Китае, как минимум, на социальном уровне. Как можно финансировать создание биологического оружия?


Покупая джинсы Rifle, ты помогаешь экономике вероятного противника. Покупай продукцию "Мухосранск-Дерюга"!
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