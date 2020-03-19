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За час карантину українці
отримали 2,3 мільярда гривень...

За час карантину українці отримали 2,3 мільярда гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:34

За час карантину українці отримали 2,3 мільярда гривень...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з початку загальнонаціонального карантину зареєстровано 166 тисяч нових безробітних, а на допомогу з безробіття спрямовано 2,3 мільярда гривень, що на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Дивися повний текст За час карантину українці отримали 2,3 мільярда гривень допомоги з безробіття.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:34

Уважаемая редакция Finance. Если Вы затрагиваете эту тему, то сказавши А, говорите и Б (озвучивайте общее кол-во безработных).
2.3 миллиарда грн на 1.4 млн безработных в Украине - это примерно 1500 грн на человека.
А то получается, что цифра 2.4 млрд кажется очень большой, но на деле в пересчете на каждого безрабтного это сущие гроши.
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