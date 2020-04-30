З сьогоднішнього дня в Києві дозволили продавати чай і каву на винос, а також фастфуд. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 17:52
Від сьогодні в Києві дозволили продавати фастфуд і "каву...
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Дивися повний текст Від сьогодні в Києві дозволили продавати фастфуд і \"каву на винос\".
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