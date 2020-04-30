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Від сьогодні в Києві дозволили
продавати фастфуд і "каву...

Від сьогодні в Києві дозволили продавати фастфуд і "каву...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:52

Від сьогодні в Києві дозволили продавати фастфуд і "каву...

Пропонуємо до обговорення:
З сьогоднішнього дня в Києві дозволили продавати чай і каву на винос, а також фастфуд. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Дивися повний текст Від сьогодні в Києві дозволили продавати фастфуд і \"каву на винос\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:53

лучше бы метро запустили...
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