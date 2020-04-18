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Реєстрації нових ФОПів та
кількість вакансій почали...

Реєстрації нових ФОПів та кількість вакансій почали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:29

Реєстрації нових ФОПів та кількість вакансій почали...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість нових вакансій, реєстрація нових компаній та прибутки бізнесів вперше за сім тижнів карантину почали зростати.

Дивися повний текст Реєстрації нових ФОПів та кількість вакансій почали зростати - Опендатабот.
R2
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