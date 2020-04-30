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В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на...
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Додано: Вів 05 тра, 2020 20:33
Пропонуємо до обговорення:
В.о міністра енергетики Ольга Буславець в зв'язку з профіцитом базової генерації доручила зменшити закупівлі ядерного палива для АЕС та опрацювати проект щодо майнінгу криптовалют з метою забезпечення додаткових ринків збуту.
Дивися повний текст В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на АЕС - нардеп
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R2
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Додано: Вів 05 тра, 2020 20:33
...проработать проект по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта....Думал что Омельян с гиперлупами и неопланами это дно.. но вот дно пробили(..Тут утром новости что надо повышать стоимость э/энергии для населения, так как от ВИЭ ее девать некуда а тепере ДЕШЕВУЮ энергию АЭС на майнинг... в Зазеркалья живем каком то..
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Джон
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Додано: Вів 05 тра, 2020 21:37
Пусть Буславец сначала покажет бизнес-проэкп , так посмеяться.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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zloy_ukr
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Додано: Вів 05 тра, 2020 21:40
Какой бред только не придумают, лишь бы схемы "зелёного тарифа" сохранить...
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Амвросий
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Додано: Вів 05 тра, 2020 21:40
И эти люди руководят целыми отраслями?
Я в шоке!
Может пора их послать майнить картошку ?
И продавать всем депутатам и министрам электроэнергию по цене зелёной 16 евроцентов за кВтч, а населению по 0.7грн! Может тогда эти деятели поймут что нужно делать для государства!
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straponesa
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Додано: Вів 05 тра, 2020 21:49
straponesa написав:
И продавать всем депутатам и министрам электроэнергию по цене зелёной 16
к этим стоит добавить и тех с предыдущей каденции. они стоят один одного..
Амвросий написав:
Какой бред только не придумают, лишь бы схемы "зелёного тарифа" сохранить...
Это не бред а безумие... они хотят угробить атомную энергетику ради сиюминутного отката и прибыли... а что потом? Понимаете 5 грн это ПРЕДЕЛЬНЫЙ тариф когда его еще населению можно покупать с сети... простой дизельгенератор в 5кВт/час ха ОДИН час потребляет ОДИН литр солярки по 24 грн и выдает 5 кВт... При тарифе в 5 грн из сети эти же 5кВт обойдутся в те же 24-25 грн...то есть генератор на балконе станет выгоднее покупки энергии из сети....
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Джон
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Додано: Вів 05 тра, 2020 21:55
что бы до конца не убить атомную энергетику необходимо найти применение дешевой эл.энергии.может это не лучший вариант,но хоть что то.
мы сами загнали себя в угол с этими тарифами на зеленую энергию.
единственный выход,это найти применение всей эл.энергии с максимальной выгодой.
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Tabak
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Додано: Вів 05 тра, 2020 21:58
А они не хотят снизить ночной тариф до 0.01 грн например?
и рынок все отрегулирет сам
даже госпрограмы по установке двухтарифных счетчиков ненадо, народ сам разберется и начнет пинать жеки и ахметоенерго
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Diman
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:21
раньше у нас было две беды - дороги и дураки, но похоже появилась третья...
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Тракторист
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