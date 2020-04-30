В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на...

Diman написав:
А они не хотят снизить ночной тариф до 0.01 грн например?
и рынок все отрегулирет сам
проблема в том что у зелёных договоры на 10 лет на гарантированную продажу по 5 грн. Рынка тут никакого нет. Если не будет денег платить зелёным по 5 грн, то будут платить за счёт пенсионного фонда - пенсионерам обрежут пенсии или ещё какие-то социальные выплаты порежут.
Тут вопрос:
- либо население оплачивает 5 грн за киловатт хитрожопым зелёным энергетикам
- либо государство вставляет хитрожопым зелёным энергетикам болт с хитрой резьбой и они возвращают всё что сверх рыночной стоимости государству
- либо вообще отменяются схемы с зелёными тарифами и все работают по рыночным ценам
Хотя есть ещё один вариант - ослабить курс гривны, тогда 5 грн по 10-летнему договору можно привести к рыночной цене. Но ослабить прийдётся раз в 5, т.е. до 135 грн за доллар. Это тоже сильный удар для экономики.