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В.о. міністра Буславець пропонує
майнити криптовалюту на...

В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:06

  Джон написав:простой дизельгенератор в 5кВт/час ха ОДИН час потребляет ОДИН литр солярки по 24 грн и выдает 5 кВт... При тарифе в 5 грн из сети эти же 5кВт обойдутся в те же 24-25 грн...то есть генератор на балконе станет выгоднее покупки энергии из сети....


думаю 5 грн ждать не прийдётся, если цену повысят, то уже будет смысл купить солнечных панелей с аккумулятором и просто не потреблять электричество у государства.
Амвросий
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