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В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 23:06
Джон написав:
простой дизельгенератор в 5кВт/час ха ОДИН час потребляет ОДИН литр солярки по 24 грн и выдает 5 кВт... При тарифе в 5 грн из сети эти же 5кВт обойдутся в те же 24-25 грн...то есть генератор на балконе станет выгоднее покупки энергии из сети....
думаю 5 грн ждать не прийдётся, если цену повысят, то уже будет смысл купить солнечных панелей с аккумулятором и просто не потреблять электричество у государства.
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Амвросий
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