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В.о. міністра Буславець пропонує
майнити криптовалюту на...

В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:06

  Джон написав:простой дизельгенератор в 5кВт/час ха ОДИН час потребляет ОДИН литр солярки по 24 грн и выдает 5 кВт... При тарифе в 5 грн из сети эти же 5кВт обойдутся в те же 24-25 грн...то есть генератор на балконе станет выгоднее покупки энергии из сети....


думаю 5 грн ждать не прийдётся, если цену повысят, то уже будет смысл купить солнечных панелей с аккумулятором и просто не потреблять электричество у государства.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 03:32

  Амвросий написав:
  Diman написав:А они не хотят снизить ночной тариф до 0.01 грн например?
и рынок все отрегулирет сам
проблема в том что у зелёных договоры на 10 лет на гарантированную продажу по 5 грн. Рынка тут никакого нет. Если не будет денег платить зелёным по 5 грн, то будут платить за счёт пенсионного фонда - пенсионерам обрежут пенсии или ещё какие-то социальные выплаты порежут.
солнечные работают днем, сглаживают дневной пик. они конкурируют с ТЕЦ которые тоже кочегарят для сглаживания пика потребления. Атомные (т.к. медленно раскочегариваются) нельзя включить на мощность больше чем ночной минимум. для увеличения выработки на атомных(которые дешевые) нужны производства которые работают круглосуточно, либо только по ночам.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:51

  Амвросий написав:если цену повысят, то уже будет смысл купить солнечных панелей с аккумулятором и просто не потреблять электричество у государства.

Да уже сейчас есть смысл. Лично я себе уже поставил панели. Но только дешёвый вариант - без аккумуляторов, пока ночной тариф есть.
N0mad
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:58

я сглаживаю ночные излишки как могу, у меня 4-5 компов и 2-3 ноута в ночь запускаются на полную мощность... вот бы мне бесплатной энергии АЭС ) но так это нужно делать массово, в масштабах страны.... и не майнингом единым, на самом деле
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:59

  Амвросий написав:
  Джон написав:простой дизельгенератор в 5кВт/час ха ОДИН час потребляет ОДИН литр солярки по 24 грн и выдает 5 кВт... При тарифе в 5 грн из сети эти же 5кВт обойдутся в те же 24-25 грн...то есть генератор на балконе станет выгоднее покупки энергии из сети....


думаю 5 грн ждать не прийдётся, если цену повысят, то уже будет смысл купить солнечных панелей с аккумулятором и просто не потреблять электричество у государства.

Не везде это технически реализуемо -- многоэтажки. Не везде будет достаточная мощность -- загородный дом с двором на 20 метров. Три сезона из 4-х мощность генерации будет где-то около 0.
_hunter
 
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