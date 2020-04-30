В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на...
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Джон написав:простой дизельгенератор в 5кВт/час ха ОДИН час потребляет ОДИН литр солярки по 24 грн и выдает 5 кВт... При тарифе в 5 грн из сети эти же 5кВт обойдутся в те же 24-25 грн...то есть генератор на балконе станет выгоднее покупки энергии из сети....
думаю 5 грн ждать не прийдётся, если цену повысят, то уже будет смысл купить солнечных панелей с аккумулятором и просто не потреблять электричество у государства.
Diman написав:А они не хотят снизить ночной тариф до 0.01 грн например? и рынок все отрегулирет сам
проблема в том что у зелёных договоры на 10 лет на гарантированную продажу по 5 грн. Рынка тут никакого нет. Если не будет денег платить зелёным по 5 грн, то будут платить за счёт пенсионного фонда - пенсионерам обрежут пенсии или ещё какие-то социальные выплаты порежут.
солнечные работают днем, сглаживают дневной пик. они конкурируют с ТЕЦ которые тоже кочегарят для сглаживания пика потребления. Атомные (т.к. медленно раскочегариваются) нельзя включить на мощность больше чем ночной минимум. для увеличения выработки на атомных(которые дешевые) нужны производства которые работают круглосуточно, либо только по ночам.
я сглаживаю ночные излишки как могу, у меня 4-5 компов и 2-3 ноута в ночь запускаются на полную мощность... вот бы мне бесплатной энергии АЭС ) но так это нужно делать массово, в масштабах страны.... и не майнингом единым, на самом деле
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Джон написав:простой дизельгенератор в 5кВт/час ха ОДИН час потребляет ОДИН литр солярки по 24 грн и выдает 5 кВт... При тарифе в 5 грн из сети эти же 5кВт обойдутся в те же 24-25 грн...то есть генератор на балконе станет выгоднее покупки энергии из сети....
думаю 5 грн ждать не прийдётся, если цену повысят, то уже будет смысл купить солнечных панелей с аккумулятором и просто не потреблять электричество у государства.
Не везде это технически реализуемо -- многоэтажки. Не везде будет достаточная мощность -- загородный дом с двором на 20 метров. Три сезона из 4-х мощность генерации будет где-то около 0.
Tabak написав:что бы до конца не убить атомную энергетику необходимо найти применение дешевой эл.энергии.может это не лучший вариант,но хоть что то. мы сами загнали себя в угол с этими тарифами на зеленую энергию. единственный выход,это найти применение всей эл.энергии с максимальной выгодой.
Пусть запитают ветровые пушки, чтобы ветер постоянно дул на ветрогенераторы. Или включают ночью лампочки над солнечными панелями, для вырабатывания солнечной энергии круглосуточно. Я это так вижу. Даже за мысли майнить на дешевке а дорогую людям, уже нужно сажать всех с потрохами. Это тоже самое что и с газом. Наш газ ахметкам, импортный людям. Если так и дальше пойдет, то тут попахивает 17-м годом. Заставят конституцию до последнего листика сожрать. Чтобы и другим, следующим хоть на полвека неповадно было людей грабить. Не удивлюсь если скоро начнут сажать пересичных на велогенераторы за еду. Так еще дешевле получится. А потом за воздухом подышать.
Востаннє редагувалось p_a_l в Сер 06 тра, 2020 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий написав:Хотя есть ещё один вариант - ослабить курс гривны, тогда 5 грн по 10-летнему договору можно привести к рыночной цене. Но ослабить прийдётся раз в 5, т.е. до 135 грн за доллар. Это тоже сильный удар для экономики.
Вся "Зеленая" энергетика имеет тарифы привязанные к евро. Хоть в 100 раз уроните гривну -- это ничего не даст, дыра будет и будет увеличиваться.
Уважаемый Ринат Леонидович аплодирует стоя этому закону.