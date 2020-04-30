В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на...

Додано: Сер 06 тра, 2020 09:58

я сглаживаю ночные излишки как могу, у меня 4-5 компов и 2-3 ноута в ночь запускаются на полную мощность... вот бы мне бесплатной энергии АЭС ) но так это нужно делать массово, в масштабах страны.... и не майнингом единым, на самом деле

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