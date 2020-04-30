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В.о. міністра Буславець пропонує
майнити криптовалюту на...

В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:13

Re: В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на

  Diman написав:А они не хотят снизить ночной тариф до 0.01 грн например?
и рынок все отрегулирет сам
даже госпрограмы по установке двухтарифных счетчиков ненадо, народ сам разберется и начнет пинать жеки и ахметоенерго

И что это даст в сухом остатке? Если нужно сгладить остановку производств и пики потребления в вечернее время?

Маневровая ныне не справляется со сглаживанием пиков. А бОльшую часть занимает АЭС.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:27

  dimo_0n написав:
  Diman написав:А они не хотят снизить ночной тариф до 0.01 грн например?
и рынок все отрегулирет сам
даже госпрограмы по установке двухтарифных счетчиков ненадо, народ сам разберется и начнет пинать жеки и ахметоенерго

И что это даст в сухом остатке? Если нужно сгладить остановку производств и пики потребления в вечернее время?

Маневровая ныне не справляется со сглаживанием пиков. А бОльшую часть занимает АЭС.

Идея в уменьшении высоты пиков. И предполагается что народ массово эти пики "перенесет" на ночное время. Но идея нереализуема: это нужно массово что-то типа Тесловской "мощной стены" во все квартиры ставить -- а оно серьезные деньги стоит...
_hunter
 
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