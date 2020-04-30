И что это даст в сухом остатке? Если нужно сгладить остановку производств и пики потребления в вечернее время?
Маневровая ныне не справляется со сглаживанием пиков. А бОльшую часть занимает АЭС.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 11:13
Re: В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на
И что это даст в сухом остатке? Если нужно сгладить остановку производств и пики потребления в вечернее время?
Маневровая ныне не справляется со сглаживанием пиков. А бОльшую часть занимает АЭС.
Додано: Сер 06 тра, 2020 11:27
Идея в уменьшении высоты пиков. И предполагается что народ массово эти пики "перенесет" на ночное время. Но идея нереализуема: это нужно массово что-то типа Тесловской "мощной стены" во все квартиры ставить -- а оно серьезные деньги стоит...
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