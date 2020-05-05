RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В.о. міністра Буславець пропонує
майнити криптовалюту на...

В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:13

Re: В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на

  Diman написав:А они не хотят снизить ночной тариф до 0.01 грн например?
и рынок все отрегулирет сам
даже госпрограмы по установке двухтарифных счетчиков ненадо, народ сам разберется и начнет пинать жеки и ахметоенерго

И что это даст в сухом остатке? Если нужно сгладить остановку производств и пики потребления в вечернее время?

Маневровая ныне не справляется со сглаживанием пиков. А бОльшую часть занимает АЭС.
dimo_0n
 
Повідомлень: 185
З нами з: 21.10.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:27

  dimo_0n написав:
  Diman написав:А они не хотят снизить ночной тариф до 0.01 грн например?
и рынок все отрегулирет сам
даже госпрограмы по установке двухтарифных счетчиков ненадо, народ сам разберется и начнет пинать жеки и ахметоенерго

И что это даст в сухом остатке? Если нужно сгладить остановку производств и пики потребления в вечернее время?

Маневровая ныне не справляется со сглаживанием пиков. А бОльшую часть занимает АЭС.

Идея в уменьшении высоты пиков. И предполагается что народ массово эти пики "перенесет" на ночное время. Но идея нереализуема: это нужно массово что-то типа Тесловской "мощной стены" во все квартиры ставить -- а оно серьезные деньги стоит...
_hunter
 
Повідомлень: 2188
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:23

Re: В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на

  _hunter написав:Но идея нереализуема:

И я о том же.
Идея с майнингом вполне нормальная. только вот халвинг нужно не забыть учесть в расчетах.
dimo_0n
 
Повідомлень: 185
З нами з: 21.10.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:52

для того чтобы майнить нужно ведь еще и оборудование, а оно тоже не дешевое. Без расчета окупаемости эта идея - очередной гиперлуп. Хорошо быть украинским министром - несешь бред и назначаешь себе премии за интенсивность работы.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8476 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:18

Re: В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на

Отдай в Энергодаре склад вблизи АЭС майнерам с дешевой ЭЭ, ну или по себестоимости(ведь остановить и потом запустить выйдет дороже). Все.
dimo_0n
 
Повідомлень: 185
З нами з: 21.10.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:45

Если бы майнеры могли напрямую покупать ЭЭ у АЭС, тогда сейчас не энергоблоки останавливали бы из-за отсутствия спроса, а новые строили ударными темпами...
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:57

Майнерам нужна дешевая, желательно бесплатная электроэнергия. А платить за электричество, покупать дорогое оборудование, искать огромные площадка, и озёра воды для охлаждения - это не выгодно.
Единственное исключение - майнить за счет государства, в свой кошелек.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1274
З нами з: 12.12.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:57

  Амвросий написав:проблема в том что у зелёных договоры на 10 лет на гарантированную продажу по 5 грн.

А можна якісь докази ваших слів.
По крайній мірі з ким підписані ці договори? З державою Україна? :D
По якому праву ці договори підписані аж на 10 років?
Якість докази/факти будуть? Бо я чую тільки слова...
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2068
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:04

  andrijk777 написав:А можна якісь докази ваших слів.
По крайній мірі з ким підписані ці договори? З державою Україна? :D


c 26.04.2019 договоры заключаются с госпредприятием "Гарантований покупець":
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=40637

С кем до этого заключались не знаю.

  andrijk777 написав:По якому праву ці договори підписані аж на 10 років?
Якість докази/факти будуть? Бо я чую тільки слова...


Срок устанавливается на основании Закона Украины "Про ринок електричної енергії":
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
Для суб’єктів господарювання та приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, "зелений" тариф встановлюється до 1 січня 2030 року. Фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу для суб’єктів господарювання та приватних домогосподарств встановлюється шляхом перерахування в євро "зеленого" тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.


Также смотрите п.7.4. типового договора купли-продажи электрической энергии за зелёным тарифом (форма договора в конце приведена):
https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/p ... d-2019.pdf

7.4 Якщо виробник за "зеленим" тарифом є суб'єктом господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, і Регулятор вже встановив "зелений" тариф виробнику, Договор набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє на строк дії "зеленого" тарифу (до 01 січня 2030 року).
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1967
З нами з: 26.02.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бізнес пропонує обкладати податком доходи від... 1, 2, 3
R2 » Чет 07 тра, 2020 21:11
23 915
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 18:08
Амвросий
НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Вів 05 тра, 2020 16:22
71 3355
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 20:02
cannabis_ua
Як Мінекономіки пропонує підтримувати мікро- і малі...
R2 » Вів 05 тра, 2020 12:14
1 265
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 19:35
inessabest25

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.