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Без українців економічне зростання Польщі було б нижчим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 20:33
Пропонуємо до обговорення:
Зафіксований в Польщі протягом кількох років динамічне економічне зростання було б нижче без працевлаштованих в цій країні громадян України, зазначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій в статті для "ZN".
Дивися повний текст Без українців економічне зростання Польщі було б нижчим - прем'єр-міністр Польщі
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Додано: Вів 05 тра, 2020 20:33
Казалось бы, гастрбайтер выводит деньги из страны, т.е. гробит её экономику. А у поляков почему-то от них экономический рост. Дикие люди.
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