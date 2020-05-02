RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Без українців економічне
зростання Польщі було б нижчим...

Без українців економічне зростання Польщі було б нижчим...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:33

Без українців економічне зростання Польщі було б нижчим...

Пропонуємо до обговорення:
Зафіксований в Польщі протягом кількох років динамічне економічне зростання було б нижче без працевлаштованих в цій країні громадян України, зазначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій в статті для "ZN".

Дивися повний текст Без українців економічне зростання Польщі було б нижчим - прем'єр-міністр Польщі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88083
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:33

Казалось бы, гастрбайтер выводит деньги из страны, т.е. гробит её экономику. А у поляков почему-то от них экономический рост. Дикие люди.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 517
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, Джон і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Реальні доходи українців знизились через коронавірус - НБУ
R2 » Пон 04 тра, 2020 20:15
1 139
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 тра, 2020 20:15
grig90vic
Польща частково відновлює видачу віз для українців
R2 » Пон 04 тра, 2020 15:31
0 350
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 тра, 2020 15:31
R2
У Польщі гостра нестача робочих рук - готують чартери... 1, 2
R2 » Суб 02 тра, 2020 11:33
12 1309
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 тра, 2020 11:43
ello4ka8_11

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.