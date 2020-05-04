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Тимошенко розповіла, звідки у неї мільйони в декларації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:07
Тракторист написав:
никакого суда не было. с чего вы взяли что она выиграла суд?...
Досудебное урегулирование - да до суда не дошло, но это по сути выиграть дело, выиграть иск.
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Конрад Карлович
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Додано: Чет 07 тра, 2020 14:17
Конрад Карлович написав:Jorj
Так а что тут непонятного? Ляшко выиграл в лотерею, Юля выиграла суд, честный американский суд. Компания - посредник перевела ей деньги с ее же офшоров. Вот как просто легализуются средства - что бы жить потом по ним...А не как нищебродка понимаешь.
А еще и своему адвокату Власенко отвалила! : )))
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Додано: Чет 07 тра, 2020 15:02
Конрад Карлович написав: Тракторист написав:
никакого суда не было. с чего вы взяли что она выиграла суд?...
Досудебное урегулирование - да до суда не дошло, но это по сути выиграть дело, выиграть иск.
вы реально верите в эти сказки?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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