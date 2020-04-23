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Обсяг експорту зернових
культур збільшився на 20%

Обсяг експорту зернових культур збільшився на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:34

Обсяг експорту зернових культур збільшився на 20%

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг експорту зернових культур з початку 2019/20 маркетингового року станом на 30 квітня склав понад 50,5 мільйонів тонн, що на 19,4% вище від показників минулого року.

Дивися повний текст Обсяг експорту зернових культур збільшився на 20%.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:34

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straponesa
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