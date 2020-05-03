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67% громадян України, які виїхали з Польщі через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:02
Пропонуємо до обговорення:
Зараз перетнути кордон можуть лише громадяни України, які мають чинний дозвіл на роботу в Польщі.
Дивися повний текст 67% громадян України, які виїхали з Польщі через карантин, хочуть повернутися назад (дослідження)
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