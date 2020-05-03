Зараз перетнути кордон можуть лише громадяни України, які мають чинний дозвіл на роботу в Польщі.
Дивися повний текст 67% громадян України, які виїхали з Польщі через карантин, хочуть повернутися назад (дослідження).
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:02
67% громадян України, які виїхали з Польщі через...
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Дивися повний текст 67% громадян України, які виїхали з Польщі через карантин, хочуть повернутися назад (дослідження).
Додано: Сер 06 тра, 2020 10:39
Какого хрена они сюда ехали и границы прорывали? Нас коронавирусом заражать?
Такой идиотизм нужно еще поискать.
Додано: Сер 06 тра, 2020 11:31
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