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Україна домовилась з Фінляндією
про рейси для сезонних...

Україна домовилась з Фінляндією про рейси для сезонних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:06

Україна домовилась з Фінляндією про рейси для сезонних...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін готовий допомогти українським заробітчанам організовано дістатися до Фінляндії на сезонні роботи. Цього в уряду просив фінський посол.

Дивися повний текст Україна домовилась з Фінляндією про рейси для сезонних працівників.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:06

ну что ж.
по крайне мере честно.
указали нам наше место.
вот для чего нас так хотели в ес.
Tabak
 
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