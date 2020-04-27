Кабмін готовий допомогти українським заробітчанам організовано дістатися до Фінляндії на сезонні роботи. Цього в уряду просив фінський посол.
Дивися повний текст Україна домовилась з Фінляндією про рейси для сезонних працівників.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:06
Україна домовилась з Фінляндією про рейси для сезонних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна домовилась з Фінляндією про рейси для сезонних працівників.
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:06
ну что ж.
по крайне мере честно.
указали нам наше место.
вот для чего нас так хотели в ес.
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