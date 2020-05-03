RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні надходження від ЄСВ
впали вперше за чотири роки

В Україні надходження від ЄСВ впали вперше за чотири роки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:07

В Україні надходження від ЄСВ впали вперше за чотири роки

Пропонуємо до обговорення:
У квітні надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) зменшилися на 3,8%, що відбулося вперше з 2016 року.

Дивися повний текст В Україні надходження від ЄСВ впали вперше за чотири роки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88089
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:07

В целом ничего удивительного и все предсказуемо, если не работать и отправлять за свой счет, увольнять и т.д. так будет и дальше.
asdrud2016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 317
З нами з: 15.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:09

а кто же, кто же это сделал? ай-яй-яй...
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 134
З нами з: 14.11.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, cannabis_ua, warlamp, Унуноктий і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кожен день без "банківського закону" коштує Україні...
R2 » Вів 05 тра, 2020 16:16
3 123
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 16:57
smart_analyst2017
Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з...
R2 » Пон 04 тра, 2020 16:17
8 514
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 16:48
p_a_l
В Україні впадуть зарплати: експерти назвали цифри
R2 » Нед 03 тра, 2020 11:02
5 1500
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 16:09
glevant43

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.