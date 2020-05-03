У квітні надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) зменшилися на 3,8%, що відбулося вперше з 2016 року.
Дивися повний текст В Україні надходження від ЄСВ впали вперше за чотири роки.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:07
В Україні надходження від ЄСВ впали вперше за чотири роки
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Дивися повний текст В Україні надходження від ЄСВ впали вперше за чотири роки.
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:07
В целом ничего удивительного и все предсказуемо, если не работать и отправлять за свой счет, увольнять и т.д. так будет и дальше.
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