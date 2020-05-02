Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Дивися повний текст НБУ забезпечив половину доходів держбюджету за квітень.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:14
НБУ забезпечив половину доходів держбюджету за квітень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ забезпечив половину доходів держбюджету за квітень.
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:15
Поскольку наш НБУ ничего не производит и добавленной стоимости не генерирует то те деньги что называют "доходом НБУ" нужно называть правильно долги. И отдавать эти долги будет государство! Мы с вами... А жить на эти доходы и получать премии будут чиновники!
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