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НБУ забезпечив половину
доходів держбюджету за квітень

НБУ забезпечив половину доходів держбюджету за квітень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:14

НБУ забезпечив половину доходів держбюджету за квітень

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Дивися повний текст НБУ забезпечив половину доходів держбюджету за квітень.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:15

Поскольку наш НБУ ничего не производит и добавленной стоимости не генерирует то те деньги что называют "доходом НБУ" нужно называть правильно долги. И отдавать эти долги будет государство! Мы с вами... А жить на эти доходы и получать премии будут чиновники!
straponesa
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