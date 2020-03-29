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У Китаї створили робособаку для прогулянок під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:04
Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно розроблена чотиринога собака-робот A1 з Ханчжоу Unitree коштує не більше 10 000 доларів. Компанія вважається китайською версією Boston Dynamics і раніше випустила робота Laikago, отримавши широке визнання в галузі.
Дивися повний текст У Китаї створили робособаку для прогулянок під час карантину (відео)
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Додано: Сер 06 тра, 2020 09:04
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