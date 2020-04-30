|
|
"Нові гроші" для малого бізнесу: в уряді розповіли про...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:14
Пропонуємо до обговорення:
Програма “Нові гроші” передбачає фінансування мікро- і малих підприємств.
Дивися повний текст \"Нові гроші\" для малого бізнесу: в уряді розповіли про нову програму підтримки
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88085
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему