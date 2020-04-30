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"Нові гроші" для малого бізнесу:
в уряді розповіли про...

"Нові гроші" для малого бізнесу: в уряді розповіли про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:14

"Нові гроші" для малого бізнесу: в уряді розповіли про...

Пропонуємо до обговорення:
Програма “Нові гроші” передбачає фінансування мікро- і малих підприємств.

Дивися повний текст \"Нові гроші\" для малого бізнесу: в уряді розповіли про нову програму підтримки.
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