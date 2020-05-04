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Додаток "Дія" вже встановили 3
мільйони українців - Федоров

Додаток "Дія" вже встановили 3 мільйони українців - Федоров
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:13

Додаток "Дія" вже встановили 3 мільйони українців - Федоров

Пропонуємо до обговорення:
Зі старту продукту пройшло рівно три місяці.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:13

Исходные коды приложения есть в свободном доступе? А то ма ло ли какие бекдоры и слежки там запрограммированы.
Honey
 
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