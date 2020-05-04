Зі старту продукту пройшло рівно три місяці.
Дивися повний текст Додаток \"Дія\" вже встановили 3 мільйони українців - Федоров.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 10:13
Додаток "Дія" вже встановили 3 мільйони українців - Федоров
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Додаток \"Дія\" вже встановили 3 мільйони українців - Федоров.
Додано: Сер 06 тра, 2020 10:13
Исходные коды приложения есть в свободном доступе? А то ма ло ли какие бекдоры и слежки там запрограммированы.
Додано: Сер 06 тра, 2020 10:51
Re: Додаток
|