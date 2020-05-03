|
|
Продуктового дефіциту і зростання цін в Україні немає -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 10:22
Пропонуємо до обговорення:
Дефіциту продуктів харчування в Україні немає, зростання цін по більшості товарних груп не зафіксовано, повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.
Дивися повний текст Продуктового дефіциту і зростання цін в Україні немає - Петрашко
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88087
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 10:23
Не за что покупать. Вот и нет.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2824
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему